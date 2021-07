Calciomercato Roma, piace Viña del Palmeiras: Alex Telles l’alternativa

Dopo l'infortunio di Spinazzola, la Roma è alla ricerca di un esterno sinistro. Sul taccuino di Tiago Pinto spunta il nome di Matias Vina, con la prima alternativa l'ex Inter Alex Telles

La Roma è alla ricerca di un esterno sinistro che possa sostituire Leonardo Spinazzola, autore di uno splendido Europeo ma infortunatosi al tendine d'Achille nella semifinale contro il Belgio, guaio che lo farà restare ai box per almeno i prossimi quattro mesi. Il nuovo nome per la corsia mancina per la società giallorossa, dopo l'interesse per il giovane Cucurella del Getafe, è quello di Matias Viña, esterno uruguaiano classe 1997 in forza al Palmeiras.