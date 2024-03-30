Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Manchester City avrebbe chiuso l’accordo per l’arrivo di Gianluigi Donnarumma. Nella notte è stata trovata l’intesa con il Paris Saint-Germain e il…
Premier League
Sabato 9 agosto alle ore 21.00 lo stadio “Renzo Barbera” sarà il teatro di un evento senza precedenti: il Palermo affronterà in amichevole il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un…
Giovedì di calcio infrasettimanale tra Coppa Italia e sfide estere. COPPA ITALIA Lazio-Napoli delle 21:00: Una finale anticipata in questo ottavo di Coppa Italia, due tra le squadre più interessanti…
Coppa Italia, Premier League e Liga: Dove vedere le partite del Mercoledì
Mercoledì di Coppa Italia in Italia e di campionati all'estero, ecco dove assistire a tutte le gare di oggi COPPA ITALIA Fiorentina-Empoli delle 21:00: Dopo il grande spavento di domenica per i…
Calcio, dove vedere le partite del sabato: Serie A, Serie B e calcio internazionale
Al via la 11ª giornata di**** Serie A e la 12ª di Serie BKT della stagione 2024-2025. Dopo un turno infrasettimanale con poche emozioni, tornano finalmente i principali campionati italiani. Ecco dove…
Venerdì di anticipi in Italia e all'estero: cominciano le giornate dei top campionati Europei. ITALIA SERIE A CLICCA QUI per leggere l'analisi completa della giornata di Serie A. UDINESE-CAGLIARI…
Giornata di big match sia in Italia che all'estero, con tanti scontri che potrebbero ribaltare le gerarchie dei campionati. SERIE A IL BIG MATCH Il match più importante in Serie A è sicuramente…
La battaglia legale tra il Manchester City e la Premier League sulle presunte 115 violazioni del Fair Play Finanziario continua a far discutere. Secondo quanto riportato dal "The Times", due settimane…
"Inizia il processo contro il City". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori sull'imminente inizio del processo contro il Manchester City, accusato dalla…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex Palermo, reduce dalla promozione conquistata alla guida del Leicester, ha firmato un contratto che lo…
Interessante panoramica sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia in merito al rendimento in stagione dei club di proprietà del City Football Group. Gioie e delusioni, tra realtà che hanno…
E' tutto pronto per la sfida tra Brighton e Chelsea, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Premier League. Il match si disputerà questa sera alle ore 20:45 al Falmer Stadium. La…
A cura di Davide Raja Si recupera la trentaquattresima giornata della Premier League con uno scontro che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della lotta scudetto. Il Manchester City si trova…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Selhurst Park". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Crystal Palace ospiterà il Manchester United nel match che chiuderà ufficialmente la…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al "Kenilworth Road". Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Luton Town ospiterà l'Everton nel match valevole per la trentaseiesima giornata di…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio al City Ground. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, il Nottingham Forest ospiterà il Manchester City nel match valevole per la…
E' tutto pronto per il match tra Aston Villa e Chelsea, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Premier League, in programma questa sera alle ore 21:00, allo stadio Villa Park.
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Amex Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, il Brighton ospiterà il Manchester City nel recupero della ventinovesima giornata di Premier…
Archiviata la seconda semifinale di FA Cup vinta ai rigori contro il Coventry, per il Manchester United ci sarà la possibilità di vincere un trofeo e di giocare in Europa nel 2024-25 anche se il…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Goodison Park. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Everton ospiterà il Liverpool nel recupero della ventinovesima giornata di Premier League…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera all'Emirates Stadium. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà il Chelsea nel recupero della ventinovesima giornata di Premier…
E' tutto pronto per il match tra Wolverhampton e Arsenal, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Premier League e in programma alle ore 20:30 allo stadio Molineux Stadium. [caption…
E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la trentatreesima giornata di Premier League. Alle ore 21:00, fra le mura amiche di Stamford Bridge, il Chelsea ospiterà l'Everton con l'obiettivo di tornare…
E' tutto pronto per la sfida in programma questo pomeriggio all'Emirates Stadium. Alle ore 17:30, fra le mura amiche, l'Arsenal ospiterà l'Aston Villa nel match valevole per la trentatreesima giornata…
E' tutto pronto per la sfida tra Bournemouth e Manchester United, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Premier League, in programma oggi alle ore 18:30 al Vitality Stadium. [caption…
Oggi va in scena il match tra Brentford e Manchester United, valido per la trentesima giornata di Premier League, in programma questa sera alle ore 21.00 allo stadio Old Trafford. Da una parte i…