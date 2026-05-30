È ufficialmente partita la rivoluzione in casa Liverpool. I Reds nelle ultime gare di campionato hanno salutato due pilastri della storia recente del club, come Robertson e Salah, e adesso hanno deciso di cambiare la guida tecnica. Il Liverpool ha deciso di esonerare Arne Slot, e il sostituto arriva da Bornemouth: sarà Andoni Iraola il nuovo allenatore dei Reds.

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Il comunicato del Liverpool è arrivato nelle scorse ore, e certifica la chiusura del ciclo Slot sulla sponda del Mersey. Al primo anno, l'olandese riuscì a condurre il club alla conquista della Premier League, proseguendo di fatto il lavoro svolto da Jurgen Klopp. Discorso ben diverso per quanto riguarda questo campionato, concluso al quinto posto.

Il comunicato del club: "Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del successore è in corso."

Il prescelto è Iraola

Per lo spagnolo pronto un contratto fino al 2029. Iraola è stato uno dei manager più corteggiati di questa fase primordiale di mercato: anche il Milan, come il Crystal Palace e il Bayer Leverkusen, come il Crystal Palace e il Bayer Leverkusen, erano interessati al basco, ma alla fine Iraola ha scelto Liverpool. Si attende la conferma ufficiale da parte del club, ma è solo questione di tempo. Il nuovo ciclo dei Reds riparte da Andoni Iraola.

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