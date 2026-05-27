Il futuro della panchina del Milan resta ancora tutto da scrivere. Il club rossonero, infatti, è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida tecnica dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e le riflessioni sul nuovo progetto sportivo. Tra i nomi seguiti con grande attenzione c’è quello di Andoni Iraola, attuale allenatore dell' Bournemouth, profilo che intriga la dirigenza per idee di gioco e percorso di crescita mostrato negli ultimi anni.

LA SITUAZIONE

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Milan aveva già avuto un primo contatto diretto con il tecnico spagnolo lo scorso 15 maggio, in un incontro alla presenza di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović e Giorgio Furlani, segnale di un interesse concreto e strutturato. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice, perché Iraola non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando con grande attenzione tutte le opzioni sul tavolo.

L’allenatore, infatti, secondo Gianluca Di Marzio non è seguito soltanto dal Milan. Su di lui c’è una forte concorrenza internazionale, con il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen pronti a inserirsi in maniera decisa. Inoltre, non è da escludere nemmeno uno scenario futuro legato al Liverpool, qualora dovessero aprirsi eventuali cambiamenti sulla panchina dei Reds.

In questo contesto, Andoni Iraola sta prendendo tempo prima di dare una risposta definitiva, consapevole dell’importanza della scelta e della varietà di proposte arrivate da diversi club europei. Il tecnico vuole valutare con calma il progetto sportivo più adatto al suo percorso, senza forzare alcuna decisione nell’immediato.

Il Milan, dal canto suo, è consapevole della concorrenza e delle tempistiche non semplici, ma resta in attesa fiduciosa di sviluppi. La società rossonera ha urgenza di definire la guida tecnica in vista della nuova stagione e continuerà a monitorare con attenzione la situazione, nella speranza di convincere Iraola a sposare il progetto italiano.