Il portiere classe 2003 lascia di nuovo i rosanero.

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Sebastiano Desplanches dopo l'esperienza in prestito al Pescara lascia nuovamente il Palermo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe infatti fatta per il suo passaggio al Frosinone in prestito.

Il portiere classe 2003 nell'ultima stagione ha totalizzato 27 presenze con la maglia biancoazzurra prima di infortunarsi e finire la stagione ad aprile.

Riparte, dunque, dalla massima serie Sebastiano Desplanches.

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