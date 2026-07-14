Secondo quanto riportato da SestaPortaNews, il Palermo ha tentato di prendere Giuseppe Leone, centrocampista reduce dall'esperienza con la Juve Stabia e ormai destinato al Pisa. Secondo l'indiscrezione, il club rosanero avrebbe provato a inserirsi nella trattativa nelle fasi finali, tentando di convincere il giocatore prima della firma con la società toscana. Un'operazione che, tuttavia, non avrebbe modificato gli equilibri dell'affare, con Leone atteso per le visite mediche e la successiva firma con il Pisa.

Tra le indiscrezioni riportate emerge anche un retroscena relativo a Stefano Moreo. Il Palermo avrebbe presentato al Pisa una proposta comprendente Jérémy Le Douaron come contropartita tecnica, ma la società nerazzurra avrebbe respinto l'offerta, scegliendo di proseguire con i propri piani.

Al di là delle operazioni non concretizzate, il Palermo resta particolarmente attivo sul mercato alla ricerca di rinforzi in diversi reparti. La dirigenza continua infatti a monitorare profili in grado di aumentare qualità ed esperienza della rosa, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva per la nuova stagione.