Il centrocampista argentino, Nahuel Estevez, si è presentato in conferenza stampa:

Quanto ha inciso Filippo Inzaghi nella tua scelta?

«Tantissimo. Ho parlato con il mister, che ha una grande esperienza e ha già vinto campionati importanti. Mi è sembrato subito un allenatore con idee molto chiare. In realtà ero già convinto di venire qui, ma la sua telefonata è stata sicuramente importante.»

Hai già avuto modo di percepire il calore della piazza?

«Sì. Seguo molto la Serie B perché ci gioco da tre anni ed è un campionato che mi piace tanto. Ho visto la partita contro il Catanzaro: quello che ha fatto il pubblico a fine gara è stato incredibile. Ho visto tante partite del Palermo e giocare in uno stadio con un'atmosfera del genere è qualcosa di bellissimo. Non vedo l'ora di viverlo dal campo.»

Conosci già Hernani, con cui hai giocato a Parma. Raccontaci il vostro rapporto.

«Con Hernani abbiamo giocato insieme per due anni a Parma. È un ragazzo straordinario. Quando ho letto che poteva arrivare al Palermo l'ho chiamato subito. Sono molto contento che sia qui, perché è un giocatore che può dare una grande mano al gruppo. Come dicevo, ho trovato una squadra molto compatta e questo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi.»