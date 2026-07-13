Il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato mentre Pippo Inzaghi prosegue la preparazione estiva nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. L'obiettivo della dirigenza rosanero è completare l'organico con i profili richiesti dal tecnico, che sta plasmando la squadra sul nuovo 4-2-3-1, senza perdere di vista il capitolo delle uscite, fondamentale per sbloccare alcune operazioni.

Secondo il Giornale di Sicilia, il nome che sta guadagnando sempre più quota è quello di Mattia Compagnon del Venezia. La pista che porta all'esterno offensivo viene considerata oggi più percorribile rispetto a quella di Davide Bragantini, con il Mantova che continua a fare muro e non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti. Per questo motivo il Palermo mantiene aperte più soluzioni, monitorando anche Issiaka Kamate dell'Inter.

Per quanto riguarda Emanuele Rao, la situazione resta invariata. Come evidenziano sia il Giornale di Sicilia sia il Corriere dello Sport, l'intesa con il calciatore non rappresenta un problema, ma il Napoli ha chiesto ancora del tempo prima di prendere una decisione definitiva. Il classe 2006 partirà infatti per il ritiro con la squadra di Massimiliano Allegri, che vuole valutarlo personalmente prima di autorizzarne l'eventuale cessione. Nonostante questo, il Palermo continua a mantenere fiducia sulla buona riuscita dell'operazione.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il direttore sportivo Carlo Osti sia concentrato soprattutto sulla ricerca di almeno due esterni offensivi, indispensabili per permettere a Inzaghi di avere due alternative per ogni ruolo nel nuovo sistema di gioco. Oltre a Rao, Compagnon e Kamate, resta sullo sfondo anche il profilo di Stefano Moreo, attaccante del Pisa molto gradito al tecnico rosanero. Tuttavia, il quotidiano esclude l'ipotesi di uno scambio con Le Douaron, soluzione che nelle ultime ore era stata accostata ai due club.

Anche la Gazzetta dello Sport conferma che Moreo continua a piacere a Inzaghi, ma sottolinea come l'attaccante avrebbe espresso la volontà di restare al Pisa, prendendo in considerazione un addio soltanto davanti a una proposta proveniente dalla Serie A. Inoltre, i rapporti di mercato tra Palermo e Pisa non sarebbero particolarmente caldi dopo alcune trattative sfumate negli ultimi mesi.

Non si guarda soltanto all'attacco. Il Giornale di Sicilia riferisce che per la corsia sinistra piace Andrea Bozzolan della Reggiana, individuato come possibile vice di Augello, mentre a centrocampo resta in stand-by la pista che porta a Simone Trimboli del Mantova. Un eventuale affondo dipenderà però dalle uscite, in particolare dalla situazione di Claudio Gomes.

Anche il capitolo cessioni resta molto caldo. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, Corona è destinato all'Entella, Di Bartolo giocherà in Serie C con l'Altamura, mentre cresce l'interesse per Aljosa Vasic, seguito da Vicenza, Südtirol, Padova e Sampdoria. Restano invece ferme le posizioni di Buttaro, Nikolaou e Lund, per i quali non sono ancora arrivate offerte in grado di sbloccare il mercato. Più complicata, infine, la situazione di Matteo Brunori: l'Arezzo continua a coltivare il sogno di riportarlo in Toscana, ma l'operazione viene ritenuta molto difficile sia dal Giornale di Sicilia sia dalla Repubblica, soprattutto a causa dell'elevato ingaggio dell'attaccante.

Nel frattempo, dal ritiro arrivano indicazioni anche sulle valutazioni interne. Il Giornale di Sicilia e il Corriere dello Sport evidenziano come Gyasi e Le Douaron siano tra gli osservati speciali di Inzaghi. Le loro prestazioni durante la preparazione potrebbero incidere direttamente sulle prossime strategie di mercato, con il club che attende le risposte del campo prima di prendere decisioni definitive.