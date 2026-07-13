Nahuel Estevez, centrocampista arrivato dal Parma nel mercato corrente, si è presentato in ritiro:

Negli ultimi vent'anni, senza andare troppo indietro nel tempo fino a Guido Vernazza, tanti argentini sono stati protagonisti a Palermo: Dybala, Vázquez, Pastore e tanti altri. Arrivi in una città che ha portato fortuna agli argentini e dove gli argentini hanno fatto la fortuna del Palermo.

«Sì, come dici tu, ci sono tanti argentini che hanno fatto molto bene qui. Prima di venire ho parlato con il Mudo Vázquez, che mi ha parlato benissimo di Palermo. Sono molto felice di essere qui e conosco l'importanza che gli argentini hanno avuto nella storia di questo club.»

Due anni e mezzo fa ci fu quel Palermo-Parma 3-3, una partita incredibile. A fine stagione, insieme a Hernani, conquistaste la promozione. Che ricordo hai di quella gara e quali erano le qualità di quella squadra che poi riuscì a centrare l'obiettivo?

«Sì, me la ricordo molto bene. Segnai anche un gol. La Serie B è un campionato molto difficile e molto equilibrato: bisogna essere forti soprattutto dal punto di vista mentale e avere un gruppo unito. Per fortuna, appena sono arrivato qui, ho trovato uno spogliatoio bellissimo che mi ha accolto molto bene. Sono molto contento e penso che possiamo fare bene.»

Raccontaci un po' la trattativa: com'è nata e perché hai scelto Palermo?

«Il mio procuratore mi ha parlato dell'interesse del Palermo e, appena l'ho saputo, non ho avuto alcun dubbio. So quanto sia importante questa piazza in Serie B. È una società forte e ha una tifoseria straordinaria. Ho parlato con il Mudo Vázquez e anche con persone di Parma che tifano Palermo. Mi hanno raccontato che qui si vive il calcio come in Argentina: uno stadio sempre pieno, una passione incredibile. Per questo, quando mi ha chiamato il Palermo, non ho avuto esitazioni.»