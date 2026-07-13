Il centrocampista argentino, Nahuel Estevez, si è presentato in conferenza stampa:

Dopodomani ci sarà Argentina-Inghilterra al Mondiale. Che partita ti aspetti?

«Sarà una partita molto importante, non solo per il valore della semifinale, ma anche per tutto quello che rappresenta dal punto di vista storico. Però condivido pienamente il pensiero di Scaloni: al di là della storia, resta una partita di calcio. L'Inghilterra è una squadra forte, ma speriamo di vincere.»

Ieri Bani ti ha definito un giocatore di personalità. Dopo i primi giorni qui, pensi che a questa squadra manchi personalità oppure credi abbia tutte le qualità per fare il salto di qualità?

«No, ho visto tanti ragazzi con personalità. Al di là di quello che si può percepire guardando le partite in televisione, quando entri nello spogliatoio ti rendi conto delle persone che ci sono. Ho trovato un gruppo bellissimo, con tanti giocatori di carattere. Io cercherò di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo.»

A centrocampo ci sono già giocatori come Ranocchia, Claudio Gomes e il vicecapitano Segre. Quali sono le tue caratteristiche e che cosa puoi portare a questo reparto?

«Quando sono arrivato a Parma ero considerato un centrocampista con caratteristiche più offensive, anche se ho sempre dato una mano in fase difensiva. La mia qualità principale è quella di adattarmi a ciò di cui la squadra ha bisogno. A Parma, ad esempio, servivano più equilibrio e lavoro senza palla, perché c'erano tanti giocatori di qualità, e mi sono messo a disposizione. Farò lo stesso qui: cercherò di fare quello che mi chiederà il mister e di aiutare la squadra in ogni modo. Per me la cosa più importante è il gruppo e fare ciò di cui la squadra ha bisogno.»