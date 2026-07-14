Ilcontinua a lavorare nel ritiro di, dovesta gettando le basi tattiche della nuova stagione. Mentre sul campo il tecnico insiste sul, la dirigenza guidata dal direttore sportivoprosegue senza sosta le operazioni di mercato per consegnare all'allenatore una rosa il più possibile completa prima dell'inizio del campionato.

La priorità resta l'acquisto di due esterni offensivi, fondamentali per il nuovo sistema di gioco. Secondo il Corriere dello Sport, i profili individuati sono quelli di Emanuele Rao, Mattia Compagnon e Issiaka Kamate. Per Rao, di proprietà del Napoli, il Palermo mantiene fiducia: il giocatore piace molto, ma servirà attendere le valutazioni di Massimiliano Allegri durante il ritiro degli azzurri prima di arrivare a una decisione definitiva. Più avanti, infatti, potrebbe arrivare il via libera all'operazione.

Sempre il Corriere dello Sport evidenzia come ci sia già un'intesa con il Venezia per Compagnon, esterno ritenuto perfettamente compatibile con le esigenze tattiche di Inzaghi. Sullo sfondo resta anche Kamate, talento classe 2004 dell'Inter, che continua a essere monitorato come possibile alternativa.

Anche il Giornale di Sicilia conferma che Compagnon è la pista che nelle ultime ore ha preso maggiore consistenza. La trattativa per Bragantini resta infatti complicata, con il Mantova che continua a fare muro e non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi uomini migliori. Per questo motivo il club rosanero tiene aperte più soluzioni, senza però abbandonare definitivamente la candidatura dell'esterno biancorosso. Rimane vivo anche l'interesse per Kamate, mentre per Rao l'intesa con il giocatore non rappresenta un problema: è il Napoli ad aver chiesto ancora tempo prima di definire l'operazione.

Il reparto offensivo potrebbe però non fermarsi agli esterni. Secondo il Giornale di Sicilia, il nome di Stefano Moreo continua a essere presente nei pensieri del club e rappresenta un profilo particolarmente gradito a Inzaghi. Anche il Corriere dello Sport ribadisce come l'attaccante del Pisa sia sempre apprezzato dal tecnico rosanero, pur sottolineando che, al momento, non trovano conferme le ipotesi di uno scambio con Le Douaron. Dalla Gazzetta dello Sport emerge inoltre che lo stesso Moreo avrebbe espresso la volontà di restare al Pisa, valutando un'eventuale partenza solo davanti a un'offerta dalla Serie A.

Non si guarda soltanto all'attacco. Per la corsia sinistra difensiva continua a salire la candidatura di Andrea Bozzolan, terzino della Reggiana e classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Milan. Sia il Corriere dello Sport sia il Giornale di Sicilia indicano il giovane laterale come il principale candidato al ruolo di vice Augello, con la trattativa che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la porta, il Corriere dello Sport segnala invece l'interesse per Pizzignacco del Monza, individuato come possibile secondo portiere.

Anche il capitolo uscite resta particolarmente caldo. È ormai ai dettagli il trasferimento in prestito di Giacomo Corona all'Entella, operazione confermata sia dal Giornale di Sicilia sia dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Palermo, dopo aver respinto diverse richieste nella passata stagione, abbia deciso questa volta di consentire al giovane attaccante di accumulare esperienza con continuità.

Si registra poi un crescente interesse attorno ad Aljosa Vasic. Il Giornale di Sicilia riferisce dei sondaggi di Vicenza, Südtirol, Padova e Sampdoria, mentre resta tutto fermo per Buttaro, Nikolaou e Lund, ancora in attesa di offerte concrete. Da monitorare anche la situazione di Appuah, attualmente in prova con il Lommel, club appartenente alla galassia del City Football Group, come riportato dal Corriere dello Sport.

Infine continua a tenere banco il futuro di Matteo Brunori. L'Arezzo coltiva il sogno di riportare l'attaccante in Toscana, ma, secondo il Giornale di Sicilia, l'operazione resta estremamente complessa a causa dell'ingaggio del giocatore e della difficoltà complessiva della trattativa.

Nel frattempo, mentre Inzaghi continua a lavorare sull'identità tattica della squadra e il City Football Group conferma la propria vicinanza con la visita in ritiro del direttore tecnico globale Riccardo Bigon (come raccontato dal Giornale di Sicilia), il mercato del Palermo entra nella sua fase decisiva. Gli obiettivi sono chiari: completare il reparto offensivo con gli innesti richiesti dal tecnico e sbloccare alcune cessioni per dare l'accelerazione definitiva alle prossime operazioni.