Terza giornata di preparazione per il Palermo, che, nella giornata odierna, ha svolto una doppia seduta: una mattutina e una pomeridiana.

IL REPORT

"Doppia seduta oggi a Santa Cristina in Val Gardena per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

Al mattino la squadra, divisa in due gruppi, ha alternato un lavoro di forza in palestra ad esercitazioni specifiche per reparti. Nel pomeriggio i rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un lavoro sulla tattica difensiva e una partita.

Domani, al termine dell’allenamento mattutino, Tommaso Cassandro sarà presentato in conferenza stampa".