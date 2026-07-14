La società rosanero comunica sia il rinnovo del contratto del classe 2004 che la sua cessione in prestito alla formazione ligure.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
Il Palermo, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato sia prolungamento del contratto di Giacomo Corona che la sua cessione in prestito alla Virtus Entella.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Giacomo Corona.
Contestualmente, l’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo alla Virtus Entella.
A Giacomo le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, Corona va all'Entella e Bozzolan si avvicina: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, al via la campagna abbonamenti: le date e le info più importanti
Palermo
Palermo, il nuovo PEF ridisegna i conti del Barbera: servono altre risorse pubbliche
Palermo
Palermo, Estevez: "Non vedo l'ora di giocare al Barbera. Inzaghi? La sua chiamata ha inciso"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti