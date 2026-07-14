La società rosanero comunica sia il rinnovo del contratto del classe 2004 che la sua cessione in prestito alla formazione ligure.

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Il Palermo, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato sia prolungamento del contratto di Giacomo Corona che la sua cessione in prestito alla Virtus Entella.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Giacomo Corona.

Contestualmente, l’attaccante si trasferisce a titolo temporaneo alla Virtus Entella.

A Giacomo le congratulazioni e un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Palermo

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