Il Palermo si prepara ad affrontare lanella terza giornata di Serie BKT. Al “Barbera”, davanti a oltre, i rosanero cercano un'altra vittoria per proseguire il loro ottimo avvio di stagione e, dopo i risultati maturati ieri, hanno l'occasione di. Filippo Inzaghi è chiamato a scegliere l'undici da mandare in campo dopo le ampie rotazioni effettuate in Coppa Italia contro il Mantova.

La qualificazione ottenuta contro i lombardi ha fornito al tecnico ulteriori risposte positive dalle seconde linee, confermando la profondità della rosa. Come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa, Inzaghi può contare su 21 potenziali titolari, con diversi giocatori capaci di mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte.

Palermo, Perin torna tra i pali

Dopo la rivoluzione dell'undici vista contro il Mantova, Inzaghi dovrebbe tornare alla formazione più collaudata. Tra i pali ci sarà, alla sua prima gara davanti al pubblico del Barbera. Il portiere italiano prenderà il posto di Fortin.

In difesa, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sulle fasce dovrebbero agire Pierozzi e Augello, mentre al centro è prevista la conferma della coppia composta da Bani e Ceccaroni. Barba, protagonista di un'ottima prestazione in Coppa Italia, dovrebbe partire dalla panchina. Resta invece da valutare la condizione di Peda, alle prese con un problema alla caviglia.

A centrocampo è atteso il ritorno dal primo minuto di Filippo Ranocchia, che dovrebbe essere schierato ancora una volta al fianco di Jacopo Segre. Quest'ultimo è entrato a gara in corso contro il Mantova, fornendo subito l'assist per il gol del 4-2 di Johnsen.

Ballottaggi in attacco

È soprattutto nel reparto offensivo che Inzaghi deve fare i conti con l'abbondanza. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza dal primo minuto della, autentici trascinatori del Palermo in questo avvio di stagione.

Per gli altri due posti offensivi, invece, sono previsti due ballottaggi. Antonio Palumbo ed Hernani si contendono una maglia da trequartista centrale, mentre sulla destra è duello tra Strefezza e Vavassori.

Il brasiliano arriva da due partite consecutive da titolare, mentre l'ex Atalanta è entrato dalla panchina ad Arezzo. La rifinitura dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di Inzaghi.

La sfida con la Sampdoria rappresenterà inoltre un'altra occasione per verificare la crescita di una squadra che, rispetto alla scorsa stagione, sembra poter contare su una panchina decisamente più profonda. Le buone prestazioni di Bozzolan, Barba, Gomes, Vavassori ed Estevez contro il Mantova hanno confermato la bontà delle alternative a disposizione del tecnico.

Sampdoria, emergenza per Corradi

Dall'altra parte c'è una. I blucerchiati arrivano al Barbera dopo il pareggio contro il Cesena e la sconfitta interna contro la Juve Stabia e dovranno affrontare la trasferta in Sicilia in condizioni tutt'altro che ideali.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Bernardo Corradi deve fare i conti con una vera e propria emergenza, tanto che in panchina ci saranno soltanto sette giocatori di movimento, quattro dei quali giovanissimi.

Tra i pali dovrebbe essere confermato Vindahl, nonostante l'errore commesso nell'ultima gara. Corradi continua a puntare sul portiere danese e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si aspetta da lui una reazione, forte anche del suo passato importante.

In difesa è previsto il debutto di Delli Carri, uno degli ultimi arrivati in casa blucerchiata. Al suo fianco dovrebbe agire Gartenmann, mentre sulle corsie esterne spazio a Di Pardo e Cicconi.

A centrocampo dovrebbe essere confermato Henderson, con Makoumbou e Verschaeren a completare il reparto. Proprio il belga rappresenta una delle principali speranze offensive della Sampdoria: Corradi è consapevole che non possa ancora disputare tutti i 90 minuti, ma ha deciso di chiedergli uno sforzo vista la sua qualità tecnica.

In avanti dovrebbe essere confermato il tridente composto da Begic, Tutino e Sinani. Non sarà invece della partita Karamoh, rimasto fuori dai convocati.

Corradi dovrà dunque affidarsi a una formazione condizionata dalle assenze, ma il tecnico blucerchiato non sembra intenzionato a partire battuto. La Sampdoria, secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, è una squadra che quando sarà al completo potrà lottare per i primi posti.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Begic, Tutino, Sinani.All. Bernardo Corradi