I convocati del tecnico dei rosanero in vista del match odierno.

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Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria nella gara della terza giornata di Serie BKT 2026/27, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio Renzo Barbera.

Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la sfida contro i blucerchiati. L’unico indisponibile è Patryk Peda, fermato da un trauma distorsivo alla caviglia.

I convocati

Portieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.

Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani.

Centrocampisti:5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez.

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

Attaccanti:7 Strefezza, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.

Indisponibile: Patryk Peda (trauma distorsivo alla caviglia).

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