Vigilia di big match a Bogliasco per la, che si prepara ad affrontare ilal “Renzo Barbera”. Bernardo Corradi, tecnico blucerchiato, ha presentato la sfida soffermandosi sulla forza della squadra di Inzaghi, sull'approccio che servirà ai suoi uomini e sulle condizioni della rosa.

Che partita si aspetta contro il Palermo?

"Troviamo una delle migliori squadre del campionato, di sicuro una delle pretendenti alla vittoria finale. Noi ripartiamo da una sconfitta che ci ha lasciato l'amaro in bocca per come è arrivata, abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l'abbiamo fatto. Ci è mancata quella decisione che ci servirà a partire da domani sera".

Come dovrà essere l'approccio alla gara?

"Loro hanno fatto quattro vittorie su quattro partite ufficiali, sono forti e attrezzati, il livello è invariato anche quando pescano dalla panchina. Le partite vanno giocate, però, e noi andremo a giocarcela: ho detto ai ragazzi di non sbagliare approccio e atteggiamento".

Come sta Vindahl dopo l'ultima partita?

"Sta lavorando serenamente, ha la fiducia dell'ambiente e dello staff. Mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è".

Ci sono problemi a livello fisico e sanitario?

"Abbiamo più difficoltà a livello fisico e sanitario che sul piano del gioco: Lauritsen non ci sarà, spero di averlo tra i convocati di Mantova così come Ravanelli. Mbabu e Karamoh si sono allenati in maniera individuale, hanno bisogno di un tempo tecnico per rientrare in condizione".