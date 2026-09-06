Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Domani per vincere ci vuole il miglior Palermo. Johnsen? Da Serie A, ma..."
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Non esistono titolari e riserve, ho 21 giocatori forti. Quando saremo al 100%? Vi dico"
Palermo
Palermo, Inzaghi: "Spero sia l'anno di Gomes e Gyasi. Ballottaggio Palumbo-Hernani? Rispondo così"
Sampdoria
Sampdoria, Corradi alla vigilia del Palermo: "Andremo al Barbera per giocarcela"
Palermo
Ex Palermo, Brunori subito in gol: «Ho sentito un’energia che mi serviva». E racconta la trattativa
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti