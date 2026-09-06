Al termine di, match valido per la terza giornata di Serie B, Matteo Brunori ha analizzato la gara del “Del Duca” dopo il triplice fischio. L'attaccante, arrivato da poco all'Ascoli dal, è stato subito decisivo, realizzando su calcio di rigore il gol che ha regalato ai bianconeri la vittoria per 1-0.

Vittoria

"Abbiamo fatto la gara che ci ha chiesto il mister. Con il Benevento chiuso dopo il rosso abbiamo trovato qualche difficoltà nel trovare gli spazi, ma siamo stati bravi a non cadere nella frustrazione, trovando poi il gol. Faccio i complimenti a tutti, non era facile con questo caldo oggi".

Spinta dello stadio

"Bisogna alimentare l'entusiasmo con le prestazioni, l'impegno. Ho trovato un gruppo umile e predisposto al lavoro, questo porta risultati".

Nuovo inizio all'Ascoli

"Sono venuto qui con tutta la voglia e la disponibilità che posso dare per la squadra. Non faccio nessuna promessa, sono a disposizione del gruppo e della squadra, come loro hanno fatto quando sono arrivato. Quello di Tomei è un gioco che mi piace molto, ha un'idea ben precisa, tutti la seguono. Ogni mister ha la sua idea, non sono qui a dire quale è giusta o quale è sbagliata. La squadra è unita verso un unico obiettivo, sanno come muoversi, quando farlo, come dare la palla. Quando costruisci qualcosa di importante come l'anno scorso poi te lo porti dietro e hai risultati".

Il progetto

"Per prendere prima possibile confidenza con gli spazi e con i miei compagni, sono a disposizione dei miei compagni come loro hanno fatto nei miei confronti. La trattativa è stata veloce: quando ho saputo che c'era la possibilità di venire ad Ascoli ho parlato con il mister e il direttore e ho sentito un'energia che mi serviva. Ho subito accettato la destinazione".