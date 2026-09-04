Di Giuseppe Donato

Il Palermo passa il turno battendo il Mantova e si regala il Bologna agli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha mostrato di essere valida e competitiva anche con le seconde linee e ha avuto la meglio al termine di una sfida pirotecnica segnata da numerose emozioni. Dopo il doppio vantaggio rosanero all'intervallo, il Mantova l'ha ripresa, salvo poi subire l'enorme qualità di cui dispone il Palermo, capace di siglare tre reti negli ultimi venti minuti. Uno degli elementi che ha contribuito maggiormente alla vittoria e al passaggio del turno della formazione rosanero è, senza ombra di dubbio, Dominic Vavassori.

L'italo-brasiliano, arrivato dall'Atalanta in prestito, continua a dare spettacolo al pubblico siciliano con dribbling, dinamicità, esplosività e tanta rapidità. Ieri non ha dato punti di riferimento al Mantova accentrandosi spesso dalla sinistra per entrare nel vivo del gioco, giocando tra le linee e aiutando la retroguardia rosanero abbassandosi quando necessario. Schierato nel 4-2-3-1, è arrivato al tiro diverse volte, trovando sempre un Bardi reattivo e ha conquistato il calcio di rigore del momentaneo raddoppio rosanero dopo essere stato atterrato da Castellini, il calciatore che ha più sofferto i movimenti dell'italo-brasiliano. Oltre all'elusività, Vavassori, ieri, ha utilizzato anche l'arma del pressing asfissiante per dare fastidio alla retroguardia mantovana: sua, infatti, la pressione che ha portato all'errore di Bardi, su cui, poi, Pohjanpalo non ha perdonato siglando la rete del definitivo 5-2. Prestazione autorevole, dunque, per Vavassori che continua a confermarsi, dopo le prime tre partite brillanti, un giovane di assoluta qualità che mostra caratteristiche da calciatore di altra categoria.

Quando si parla di calciatore da altra categoria, è naturale citare Gabriel Strefezza, che, seppur non sia ancora nelle migliori condizioni, ieri, in 45 minuti, ha mostrato enorme qualità e vivacità creando superiorità numerica e sacrificandosi anche in fase difensiva. La prima rete in rosanero è una giocata tipica del suo repertorio: passaggio di Gomes, controlla palleggiando e batte Bardi da una posizione insolita. Ha mostrato anche un ottimo feeling con Vavassori, servendogli diversi potenziali assist, neutralizzati dal portiere del Mantova, e facendo movimenti in sintonia. Il calciatore ex Lecce non ha svolto il ritiro estivo ed è ancora in fase di rodaggio, come si è compreso da alcuni suoi errori nella zona di centrocampo, ma quando troverà la sua condizione migliore, Strefezza sarà l'elemento che può dare imprevedibilità e qualità alla manovra rosanero.

A decidere la sfida contro il Mantova è stato, come sempre, il tandem nordico formato da Pohjanpalo e Johnsen che, negli ultimi trenta minuti, hanno rotto gli equilibri, siglando due reti il primo e una il secondo. Ma, a dare un contributo importante, è stato anche il tandem brasiliano, composto da Vavassori, di origini brasiliane, e Strefezza, che nella prima frazione hanno offerto qualità, imprevedibilità e non hanno dato punti di riferimento alla retroguardia ospite. Un Palermo che vince e continua a convincere, tranne per il black-out, e che nel reparto offensivo si scopre nordico e anche brasiliano. Due tandem, dunque, per una squadra che continua a vincere e a fare sognare al pubblico rosanero un ritorno in Serie A, categoria che manca ormai da diversi anni.