Alessandro Gabrielloni si è presentato in conferenza stampa:

Il Como è arrivato ad altissimi livelli. Cosa può fare il Palermo sotto il City Football Group?

"Vedo tanti parallelismi. È normale che con il Como siamo stati bravi e fortunati a vincere i campionati. Non è che sulla carta all'inizio eravamo favoriti, abbiamo velocizzato il processo.

Non è così scontato fare in cinque anni quello che ha fatto il Como, è un unicum. Ci sono tutte le carte in tavola giuste per farlo. Un'altra cosa che mi ha spinto ad accettare il Palermo è la società: c'è una società forte alle spalle, una società ambiziosa, e far parte di una società ambiziosa ti stimola e ti spinge a migliorare come giocatore. Sono soddisfatto di essere qui».

Hai un allenatore che è stato un grande attaccante. È uno stimolo avere Inzaghi come allenatore? Può trasmetterti dei piccoli segreti per segnare?

"Il mister è stato attaccante, è uno stimolo avere lui come allenatore. Ti può trasmettere dei piccoli segreti per segnare. Penso di essere un ragazzo umile che cerca sempre di migliorare e spero di farlo quest'anno, sia con il mister che con Pohjanpalo, un altro giocatore fantastico che fa tanti gol.

Sono felice e spero di migliorare molto quest'anno».