VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”

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DIFESA

Di Nicholas Barone

Il Palermo vince la quarta gara della stagione in un pazzo 5-2 contro il Mantova. Dopo una prima frazione in controllo da parte dei rosanero - terminata per 2-0 - la seconda parte di gara regala una rimonta amara alla squadra di Inzaghi, che riesce però a tornare in vantaggio al 70' e chiudere poi con due gol allo scadere la pratica, staccando il pass per gli ottavi di finale.

FORTIN 6.5

Una buona gara quella disputata dal portiere rosanero. Salva il risultato in un paio di circostanze con parate di alto livello, e si fa vedere sicuro in costruzione e sulle palle alte. Un errore negli ultimi minuti su un tiro da fuori è l'unico neo della sua gara.

CASSANDRO 6

Attento in fase difensiva, nonostante non sia sempre perfetto contro Benaissa - avversario non semplice - e risce a dare un buon apporto in fase offensiva.

MAGNANI 6

Un buon esordio per il numero 96, che mostra qualche anticipo alla sua maniera. Sbaglia in un paio di circostanze con il pallone tra i piedi, rischiando di regalare qualcosa agli avversari. PEDA (dal 61') 6 Difende in maniera ordinata prima e dopo le reti dei rosanero.

BARBA 6.5

Come il suo compagno di reparto disputa una partita attenta, ma rischia qualcosa in fase di disimpegno. Mezzo punto in più per il salvataggio miracoloso a inizio recupero, salvando un gol quasi fatto che avrebbe rimesso in carreggiata gli avversari.

BOZZOLAN 6.5

Il 2004, oltre ad aggredire costantemente l'avversario, si dimostra tecnicamente molto valido. Dialoga bene con Vavassori prima e Johnsen poi, creando molte situazioni promettenti.

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