Filippo Inzaghi è intervenuto nel post-partita di Palermo-Mantova, terminata 5-2 in favore dei rosanero e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico del Palermo ha commentato la qualificazione agli ottavi, il calo avuto dalla squadra nel secondo tempo e le condizioni di Peda, soffermandosi anche sull’inizio di stagione e sulle difficoltà della Serie B.

OBIETTIVO CENTRATO, QUANTO DÀ FASTIDIO PRENDERE DUE GOL?

«Mi conoscete, quel blackout di dieci minuti non mi è piaciuto. Non è facile vincere, farsi rimontare e poi vincere. Dobbiamo risolverlo. Non mi è piaciuto assolutamente. Ma devo essere onesto e pensare che il Mantova aveva tanti giocatori che avevano minutaggio sulle gambe. Noi avevamo cambiato dieci-undici giocatori, tutti giocatori che non avevano i 90 minuti nelle gambe. Infatti, la squadra è partita molto bene: ha fatto 30 minuti in cui meritava di fare altri gol. Poi abbiamo avuto un calo, ma lo sapevo. Era preventivabile, ma poi siamo venuti fuori molto bene. Siamo soddisfatti. Secondo me è stata un’ottima prestazione. Abbiamo messo minutaggio a chi ne aveva meno. Ho avuto le risposte che cercavo. Dobbiamo metterci in testa che la Serie B è questa: se rallenti un attimo, prendi due gol.»

CONDIZIONI DI PEDA

«Peda ha avuto una distorsione alla caviglia. Era entrato ancora una volta bene. Contiamo di recuperarlo per lunedì.»

COME SARÀ QUESTA SERIE B?

«Deve essere così tutto l’anno. Sappiamo di avere una rosa importante, che ci sarà da sudare. Sappiamo che tante altre squadre sono molto forti. Tante altre molto, molto forti, ma meno reclamizzate di noi. Sappiamo che è dura. L’abbiamo visto stasera, l’abbiamo visto ad Arezzo. Abbiamo continuità ed è molto importante. Le gare nascondono insidie, soprattutto all’inizio. Dobbiamo cercare di recuperare le energie per lunedì sera. Lunedì sarà un’altra partita difficile, complicata, ma sono contento delle prime tre partite in casa: abbiamo preso il trend dello scorso anno, quando eravamo perfetti in casa.»