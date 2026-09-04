Alessandro Gabrielloni si è presentato in conferenza stampa:

Hai già avuto modo di visitare la città? Ti piace l'impatto? Hai parlato molto di Como, però ti vedo molto concentrato sull'obiettivo Palermo. Hai un messaggio per i tuoi ex compagni?

"Sono stato due mesi con loro, sanno cosa penso di loro e sono felice che possano affrontare questa esperienza. Giocare ai massimi livelli ti stimola a fare sempre meglio e sono sicuro che molti giovani cresceranno ancora. Sono felice che settimana prossima inizierà la Champions.

C'è stata la trasferta ad Arezzo e la partita di Coppa Italia, non è che ho avuto tantissimo tempo. Ho visto qualcosa del centro storico, è veramente bello. Non vedo l'ora di visitarla, ci vorrà un po' di tempo, ma è una bellissima città».

Sei arrivato negli ultimi giorni di calciomercato. A che punto sei con la condizione fisica e quando pensi di riuscire a entrare al 100% nei meccanismi della squadra?

"Ho fatto tutto il ritiro con il Como, sicuramente mi manca un po' di ritmo partita. La fortuna ha voluto che giovedì ci fosse la Coppa Italia, quindi il mister mi ha dato minutaggio».

Hai vinto dei campionati: cosa serve per vincere un campionato?

"Mi serve per dare qualcosa in più e vincere qualche partita sporca, come è successo ad Arezzo al novantesimo. Arriveranno momenti meno positivi, bisognerà avere equilibrio, tanto equilibrio. Cercare di evitare troppi alti e bassi.

Il mister mi ha detto di avere 21 titolari, perché ci saranno infortuni, il campionato è lungo, tutti avremo spazio. Farsi trovare pronto è fondamentale, ci sono tutte le componenti per fare una grande stagione».