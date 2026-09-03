Gabriel Strefezza è intervenuto nel post-partita di Palermo-Mantova, terminata 5-2 in favore dei rosanero e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’attaccante brasiliano ha commentato il suo primo gol con la maglia del Palermo, la condizione fisica e la sfida degli ottavi contro il Bologna.

SENSAZIONI SUL PRIMO GOL?

«È stato bello segnare in questo stadio, con questo pubblico. Spero di farne altri, ma l’importante oggi era la vittoria. Abbiamo passato il turno ed è quello che volevamo.»

COME VALUTI LA TUA PERCENTUALE DI STATO DI FORMA?

«Mi sento meglio con queste partite sulle gambe, ma non sono al 100%. Spero presto di arrivare al 100%, ma i compagni mi aiutano tanto e spero il più presto possibile di arrivarci.»

BELLO RESPIRARE ARIA DI SERIE A CON IL BOLOGNA COME PROSSIMO AVVERSARIO?

«È bello perché la Serie A è il campionato più bello che c’è. È bellissimo e speriamo di arrivare a Bologna con fiducia e fare una grande partita anche là.»