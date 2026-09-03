LA PARTITA

Gara pirotecnica al Barbera, segnata da tante emozioni: doppio vantaggio rosanero al termine del primo tempo, pareggio degli ospiti e poi arriva l’uragano Palermo, che ne fa tre e passa il turno. Inzaghi riceve indicazioni positive da un lato, con una fase offensiva devastante, ma negative dall’altro: la squadra rosanero subisceche possono costare caro.Il Palermo scende in campo al Barbera con una formazione formata da seconde linee. Inzaghi ha infatti preferito optare per un ampio turnover in vista della sfida, in programma lunedì, contro la Sampdoria. Il Mantova, invece, va in Sicilia con la solita formazione.

Il Palermo passa in vantaggio al 7’ con Strefezza, che fulmina Bardi sul primo palo da una posizione defilata. La squadra di Inzaghi, dopo il vantaggio, continua a spingere, impegnando l’ex di gara Bardi in maniera costante.

Dopo il 30’ sale in cattedra il Mantova, che gestisce il possesso del pallone, ma crea solo un pericolo degno di nota: tiro di Ignacchiti parato da Fortin. Al 45’ la squadra ospite pareggia con Gliozzi, ma l’attaccante è in posizione di fuorigioco: si rimane sull’1-0. Subito dopo, ripartenza del Palermo e Vavassori si conquista il calcio di rigore, che viene realizzato da Palumbo: 2-0. Termina così, con un doppio vantaggio dei rosanero, il primo tempo.

Nella seconda frazione il Palermo subisce un black-out evidente nei primi 10 minuti e subisce le reti di Ruocco e Kouda. La squadra di Inzaghi non riesce a limitare le avanzate offensive e rischia.

Il tecnico ex Milan opta per fare entrare i titolari, Joel Pohjanpalo e Johnsen. Il tandem nordico si rende, come da tre partite a questa parte, protagonista. Al 70’ Joel Pohjanpalo fa il 3-2 dopo un contropiede iniziato dal norvegese. All’89’ Johnsen archivia la pratica facendo il 4-2, sempre da una ripartenza, guidata da Pohjanpalo, continuata da Segre e terminata dal norvegese. Al 95’ erroraccio di Bardi, che la regala a Vavassori. L’attaccante la passa a Pohjanpalo, che realizza il definitivo 5-2.

Passa, dunque, il turno il Palermo al termine di una gara dalle mille emozioni. Prossimo appuntamento la Sampdoria in campionato il prossimo lunedì, mentre in Coppa Italia, ad attendere la squadra di Inzaghi, sarà il Bologna, probabilmente a dicembre.