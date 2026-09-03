Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Mediaset Italia 1 nel pre-partita di Palermo-Mantova, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il direttore sportivo rosanero ha presentato così la gara, soffermandosi anche sul mercato appena concluso.

Osti: «Sarà una gara difficile. Il Mantova ha eliminato la Lazio, è una squadra forte, è migliorata e ha iniziato bene anche questo campionato. Vedremo anche chi ha giocato meno. Per quanto riguarda il mercato, sono contento: siamo convinti di aver rinforzato la rosa. Ringrazio il City Football Group per il sostegno che ci ha dato.»