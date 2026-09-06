Carmine Gautieri, doppio ex di, ha parlato ai microfoni didella vittoria dei giallorossi e della lotta per lo Scudetto. L'ex calciatore si è soffermato anche sulla sfida tra Inter e Napoli, sul big match tra Juventus e Milan e, infine, sulla Serie B, indicando nel Palermo la squadra da battere.

Grande reazione della Roma contro l'Atalanta.

"Grande reazione, da grande squadra. Una squadra che perde 1-0 e al 93' vince vuol dire che ha cuore, carattere e personalità. In questa Roma c'è tutta la mentalità di Gasperini".

Dove può arrivare questa Roma?

"Può arrivare in alto. Se la giocherà con Inter e Napoli. Può lottare per lo Scudetto".

Come ha visto Inter-Napoli?

"Vincere 3-2 quando sei sotto non è semplice. La grande personalità dei calciatori dell'Inter ha fatto la differenza".

Stasera c'è Juventus-Milan.

"Due squadre che sono nel cammino giusto. È ancora presto per capire chi può arrivare fino in fondo. Sarà una partita da vedere, bella sotto tanti aspetti".

Chi è favorito?

"La Juve potrebbe avere qualcosa in più. Vedo una mentalità differente rispetto all'anno scorso".

E la Serie B, mister?

"L'abbiamo sempre detto: la B è un campionato da giocare fino in fondo. La squadra da battere è il Palermo, che lunedì affronterà la Sampdoria e, se vuole vincere il campionato, deve portare a casa la partita".