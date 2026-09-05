Si apre con tre gare la terza giornata di Serie B: il Sudtirol sfida il Catanzaro al Druso, l'Ascoli il Benevento al Lillo Del Duca ed, infine, la Carrarese l'Empoli allo Stadio dei Marmi.

SUDTIROL-CATANZARO

Il Sudtirol, reduce da un avvio di stagione positivo caratterizzato da quattro punti in due giornate, sfida il Catanzaro, che, al contrario degli alto-altesini, si è reso protagonista di un inizio di annata molto negativo. Ancora a quota zero punti, la formazione calabrese sembra, almeno al momento, lontana parente rispetto a quella dello scorso anno. Terza trasferta consecutiva, dopo quelle perse contro il Pisa e il Vicenza, per un Catanzaro che punta a riscattarsi. Il Sudtirol, invece, punta alla conferma. Inoltre, le due squadre si sono già affrontate nella stagione corrente: nei trentaduesimi di Coppa Italia dove la formazione di Possanzini ne è uscita vittoriosa. Appuntamento alle 15:00 della giornata odierna per una gara che vede contrapporsi due squadre reduci da un avvio di stagione completamente diverso.

ASCOLI-BENEVENTO

Sfida tra neopromosse, oggi, alle 17:15 in casa della formazione bianconera. L'Ascoli viene da quattro punti in due gare e punta alla conferma con l'ex capitano del Palermo, Matteo Brunori, pronto all'esordio. Il Benevento, invece, ha conquistato fino ad ora solo un punto, contro il Sudtirol la scorsa giornata, e quella di oggi rappresenta la prima trasferta stagionale.

CARRARESE-EMPOLI

Derby toscano alle 19:30 allo Stadio dei Marmi. La Carrarese è reduce da un punto in due partite e punta a conquistare la prima vittoria casalinga dopo la sconfitta contro il Mantova alla prima giornata. Mentre per l'Empoli questa rappresenta la seconda trasferta consecutiva dopo quella persa sempre contro il Mantova 3-1.