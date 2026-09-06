Il classe 2002 ha attirato l'interesse di un club.
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Possibile nuovo addio in casa Palermo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il terzino rosanero Alessio Buttaro, classe 2002, è finito nel mirino della Forte Virtus, club della seconda divisione degli Emirati Arabi, l'equivalente della Serie C italiana.
Il giocatore potrebbe dunque lasciare il Palermo. La società emiratina avrebbe messo gli occhi sul terzino, valutando la possibilità di portarlo negli Emirati.
La sessione di mercato negli Emirati Arabi resterà aperta fino al 28 settembre, lasciando quindi tempo per un'eventuale trattativa.
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