Tjas Begic, centrocampista della Sampdoria autore di una rete nella sfida odierna contro il Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara: Che partita è stata contro il Palermo? “Il…
Sampdoria
Sampdoria, Gregucci: "Abbiamo giocato bene, la punizione da dove nasce il 3-3 non c'era. Il Palermo..."
Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine della sfida contro il Palermo, terminata 3-3: Mister, che tipo di partita è stata? “È stata una gara in cui dobbiamo fare i…
Dalle pagine de Il Secolo XIX la sfida di Marassi viene raccontata come il primo vero banco di prova per le nuove ambizioni della Sampdoria. L’entusiasmo nato dal mercato di gennaio e alimentato dalla…
Sampdoria, Brunori dopo il Modena: "C'è voglia di rivalsa da parte di tutti, adesso testa al Palermo"
Matteo Brunori, neoarrivato alla Sampdoria dal Palermo, è intervenuto al termine della sfida contro il Modena, terminata 1-2 in favore dei blucerchiati con una sua rete siglata: «Sono molto contento…
Secondo quanto riportato da TMW, la Sampdoria avrebbe chiuso per l'arrivo in liguria di Simone Pafundi. Il trequartista classe 2006, si dovrebbe trasferire a Genova con la formula del prestito con…
La Sampdoria si appresta ad affrontare il terzo campionato di fila di B, dopo la salvezza raggiunta in extremis l'annata passata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati…
Dopo settimane di rumors, è arrivata l'ufficialità: l'ex Palermo Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo l'esperienza in Grecia, finita a dicembre, per l'ex mediano una nuova…
Palermo, i tifosi sono soddisfatti della prestazione contro la Sampdoria
Il Palermo ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria, un risultato che lascia sensazioni positive tra i tifosi. Dal sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it emerge che il 52.32% dei partecipanti…
La formazione rosanero, al termine di una prova convincente in terra ligure contro la Sampdoria, torna a casa con il “magro” bottino di un punto, frutto del pareggio per 1-1 contro i blucerchiati. Il…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria, in cerca della terza vittoria consecutiva. Come finirà la partita del "Ferraris"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di…
Benvenuti nello stadio più antico d’Italia! L’impianto di Genova, conosciuto anche come “Marassi”, dal nome del quartiere in cui sorge, fu realizzato nel 1910 e inaugurato ufficialmente il 22 gennaio…
Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria per cercare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle contro Cosenza e Brescia, in una sfida che si prospetta molto combattuta. L'ANALISI DEL MATCH I…
Sabato 8 marzo andrà in scena Palermo-Sampdoria, una delle sfide più sentite e importanti della B. Il match vanta una grande tradizione: sono ben 72 i match tra le due compagini, con 23 vittorie a 22…
Diego Miccoli, figlio del grande Fabrizio, ha firmato da poco il contratto con la Sampdoria Academy. Dopo aver lasciato la Salernitana ripartirà quindi dai blucerchiati. Il classe 2008, di ruolo…
L’ultima novità del calciomercato rosanero riguarda un possibile scambio con la Sampdoria. Secondo quanto riportato da “Gianluigi Longari” sul suo profilo X, il Palermo e la Sampdoria stanno…
Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro la Sampdoria. Domenica 24 novembre, alle ore 17:15, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
La Sfida di domenica pomeriggio Allo stadio Renzo Barbera vedrà contrapporsi da un lato il Palermo, in cerca di una vittoria che potrebbe risollevare l’animo della squadra e di quello dei tifosi,…
Palermo-Sampdoria sarà trasmessa gratuitamente, ecco dove
Tutto pronto per un altro entusiasmante turno di campionato di Serie BKT su DAZN. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle…
Palermo-Sampdoria, cosa aspettarsi dalla partita?
Domenica 24 novembre andrà in scena Palermo-Sampdoria e i rosanero guidati da Dionisi, vengono da un pareggio deludente contro il Frosinone. Contro i blucerchiati, i siciliani dovranno cercare di…
Quella che si respira in città, è un’aria abbastanza tesa dovuta ai risultati negativi portati a casa dalla squadra rosanero. Nelle ultime 6 giornate sono infatti altrettanti i punti conquistati, una…
Oltre la brutta assenza di Coda, la Sampdoria dovrà fare a meno di altri due giocatori molto importanti in vista della sfida contro il Palermo. I BLUCERCHIATI PERDONO IL CAPITANO La sosta per le…
Palermo-Sampdoria: infortunio per un big, salterà la partita del Barbera
Secondo quanto riportato da "Telenord", Massimo Coda molto probabilmente salterà la sfida del Renzo Barbera contro il Palermo. L'attaccante sarà quasi sicuramente assente nella sfida in programma per…
Sampdoria, ultima chiamata per Sottil: decisiva la sfida contro il Palermo
Andrea Sottil, alla guida della Sampdoria dallo scorso 30 agosto dopo aver preso il posto di Andrea Pirlo, ha avuto finora un percorso altalenante. Con quattro vittorie e altrettante sconfitte in…
Ferrero critica Mirri: "Il Palermo si era affidato a qualcuno che capiva poco di calcio"
**"**Il Palermo quando è ripartito si è affidato ad un signore che di calcio sotto il profilo tecnico conosceva ben poco. Nel calcio bisogna avere idee, competenza. Facendo un discorso in generale e…