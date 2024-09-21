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Serie B, la Sampdoria chiude per una giovane promessa

Secondo quanto riportato da TMW, la Sampdoria avrebbe chiuso per l'arrivo in liguria di Simone Pafundi. Il trequartista classe 2006, si dovrebbe trasferire a Genova con la formula del prestito con…

pomini pierozzi di francesco palermo

Caffè Mediagol, Sampdoria - Palermo 1-1

La formazione rosanero, al termine di una prova convincente in terra ligure contro la Sampdoria, torna a casa con il “magro” bottino di un punto, frutto del pareggio per 1-1 contro i blucerchiati. Il…

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Sampdoria-Palermo, i precedenti: una sfida storica

Sabato 8 marzo andrà in scena Palermo-Sampdoria, una delle sfide più sentite e importanti della B. Il match vanta una grande tradizione: sono ben 72 i match tra le due compagini, con 23 vittorie a 22…

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Calciomercato Palermo, possibile scambio Insigne-Borini

L’ultima novità del calciomercato rosanero riguarda un possibile scambio con la Sampdoria. Secondo quanto riportato da “Gianluigi Longari” sul suo profilo X, il Palermo e la Sampdoria stanno…

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Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione

⚽. Mediagol

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…

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Palermo-Sampdoria, i precedenti: Un incontro memorabile

La Sfida di domenica pomeriggio Allo stadio Renzo Barbera vedrà contrapporsi da un lato il Palermo, in cerca di una vittoria che potrebbe risollevare l’animo della squadra e di quello dei tifosi,…

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Palermo-Sampdoria sarà trasmessa gratuitamente, ecco dove

⚽. Mediagol

Tutto pronto per un altro entusiasmante turno di campionato di Serie BKT su DAZN. A chiudere la quattordicesima giornata sarà il match tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 24 novembre alle…

Palermo Calcio

Palermo-Sampdoria, cosa aspettarsi dalla partita?

⚽. Mediagol

Domenica 24 novembre andrà in scena Palermo-Sampdoria e i rosanero guidati da Dionisi, vengono da un pareggio deludente contro il Frosinone. Contro i blucerchiati, i siciliani dovranno cercare di…

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Palermo-Sampdoria: Ultima chance per i rosanero?

Quella che si respira in città, è un’aria abbastanza tesa dovuta ai risultati negativi portati a casa dalla squadra rosanero. Nelle ultime 6 giornate sono infatti altrettanti i punti conquistati, una…