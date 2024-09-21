Sampdoria, ultima chiamata per Sottil: decisiva la sfida contro il Palermo ⚽. Mediagol ⚽️ Mediagol 12 novembre 2024 - 07:00 12 novembre

Andrea Sottil, alla guida della Sampdoria dallo scorso 30 agosto dopo aver preso il posto di Andrea Pirlo, ha avuto finora un percorso altalenante. Con quattro vittorie e altrettante sconfitte in…