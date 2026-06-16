Mentre prosegue il cast per l'allenatore, la Sampdoria comincia a costruire il proprio arsenale per la prossima stagione. Dopo sei mesi a Genova, il club blucerchiato ha deciso di procedere con il riscatto di Tjas Begic dal Parma.

Avanti insieme

Begic è sbarcato in quel di Genova a gennaio, in prestito dalla Serie A. A Parma, lo sloveno non è riuscito a imporsi nel rigido 3-5-2 di Carlos Cuesta, e ha scelto di rilanciarsi in una grande piazza di Serie B, anche se in preda a una mareggiata. Con la maglia blucerchiata Begic segna 3 gol e 1 assist, ma in campo è sempre uno dei migliori. Qualità, estro, fantasia, elementi che alla Samp mancavano, anche perché l'altro giovane prospetto, Pafundi, è stato più fuori che dentro al campo. Alla fine della stagione, chiusa con la salvezza - e in questo momento in casa Samp è un sospiro di sollievo, Begic ha fatto ritorno a Parma, ma i blucerchiati hanno cercato di chiudere il discorso il prima possibile. Lo sloveno non ha nemmeno fatto i pacchi per tornare in Emilia, ed è pronto a legarsi alla Samp fino al 2030.

Il nodo

Il riscatto della Samp non è in discussione, mentre vanno avanti le trattative tra il club ligure e l'agente del giocatore, Amir Ruznic. Al momento c'è distanza tra le parti riguardo l'ingaggio, dato che lo sloveno vorrebbe un "rinnovo" al rialzo visto l'impatto avuto sul campo, ma la volontà della Samp è quella di proseguire con Begic, quindi è molto probabile che le due parti si verranno incontro a vicenda.

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