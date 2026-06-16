Il City Group sta lavorando per dare a Filippo Inzaghi una squadra capace di puntare nuovamente alla promozione in Serie A.

Il direttore sportivo Carlo Osti starebbe puntando sul rinforzare le fasce offensive, in virtù della possibile decisione dell'allenatore dei rosanero di utilizzare il 4-3-3 la prossima stagione.

Dopo il nome di Zito Luvumbo, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da TMW, il Palermo avrebbe messo nel mirino anche Davide Lamesta. L'esterno offensivo del Benevento, classe 2000, ha contribuito in maniera attiva alla promozione in Serie B della formazione campana siglando 13 reti e fornendo 18 assist ai compagni in 41 presenze. Numeri di grande qualità che inevitabilmente lo hanno messo sotto i riflettori, con il club siciliano che starebbe cercando di strapparlo alle Streghe anche in vista della scadenza del suo contratto prevista per il prossimo anno, nel 2027.