Il sogno in casa Pescara si chiama Insigne. Non Lorenzo, che è già tesserato del club - ma il cui futuro è tutt'altro che deciso, ma Roberto. Il classe 94', in forza all'Avellino è finito nel mirino del club abruzzese, retrocesso in Serie C dopo un solo anno in cadetteria. L'ex giocatore del Palermo è un profilo che piace tanto al club, e il cambio di guida tecnica, può favorire l'addio agli irpini.

Sigillo presidenziale

L'interesse del Pescara per Roberto Insigne non è frutto di semplici suggestioni di mercato, ma sembra abbastanza concreto, come confermato da Gianluca Di Marzio. Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, vuole spingere il giocatore a scendere di categoria per accasarsi a Pescara, il cui obiettivo è quello di ritornare nel minor tempo possibile in Serie B. L'arrivo di Nesta ad Avellino può essere decisivo nel futuro di Insigne, quest'anno autore di 1 gol e 2 assist in 21 partite. Inoltre, la trattativa con gli irpini, potrebbe convincere l'altro Insigne - Lorenzo - a rimanere a Pescara per la prossima stagione. Il Pescara sogna la coppia di fratelli Insigne per dare la caccia alla B. Lorenzo e Roberto, invece, potrebbero condividere il campo per la prima volta. L'unico precedente risale a un Napoli-Palermo 3-0. Roberto entrò al posto di Lorenzo. Sono passati tredici anni.

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