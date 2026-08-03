La squadra di Inzaghi oggi partirà per l'Australia: le sedute d'allenamento e le amichevoli in programma.
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Il Palermo oggi partirà per l'Australia per svolgere la seconda parte della preparazione in vista della Coppa Italia e del campionato. La società rosanero, tramite un comunicato, ha reso noto l'intero programma che seguirà la compagine di Inzaghi: "Il Palermo allenato da Filippo Inzaghi partirà oggi pomeriggio alla volta dell’Australia per proseguire la preparazione pre campionato a Perth.
L’arrivo nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di martedì 4 agosto. La squadra svolgerà gli allenamenti al Dorrien Gardens, con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto.
A Perth i rosanero disputeranno due gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19.00 locali (13.00 in Italia) al Sam Kerr Football Centre contro il Melbourne City, nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18.00 locali (12.00 in Italia) all’HBF Park contro la Juventus nell’ambito del prestigioso festival “Calcio Italiano”. All’HBF Park i rosanero sosterranno anche la seduta di rifinitura nel pomeriggio di lunedì 10 agosto.
L’ultimo allenamento a Perth si sosterrà mercoledì 12 agosto. A seguire la squadra farà rientro in Italia e riprenderà la preparazione a Palermo venerdì 14 agosto".
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