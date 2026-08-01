Joel Pohjanpalo ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport:

Il club sta cercando un vice Pohjanpalo: che caratteristiche dovrebbe avere?"È importante che arrivi un attaccante capace di stimolarmi a migliorare, che possa competere con me per un posto. Nel Palermo è fondamentale che ci sia concorrenza in ogni ruolo. È importante avere compagni che comprendano il valore di una competizione sana: lottare per un posto in squadra fa migliorare tutti. Alla fine, chi merita di più deve avere la possibilità di scendere in campo. Non conta chi sei, da dove vieni o quanto guadagni."

È rimasto il suo amico Joronen: in Finlandia hanno parlato di voi addirittura in un cortometraggio."Con Jesse abbiamo da tanti anni un rapporto che va molto oltre il calcio, adesso il sogno è tornare a vincere insieme. Il documentario mostra soprattutto la nostra quotidianità. Palermo è diventata la nostra casa, per me era importante far capire ai tifosi finlandesi perché mi trovo così bene qui."