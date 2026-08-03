Il Palermo continua a muoversi sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Dominic Vavassori, l'attenzione della dirigenza rosanero si concentra ora sugli ultimi rinforzi offensivi e sulle possibili uscite, che potrebbero sbloccare nuovi movimenti sia in entrata che in uscita.

L'arrivo di Vavassori non rappresenta il punto d'arrivo del mercato offensivo del Palermo. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per regalare a Inzaghi anche un esterno offensivo di piede mancino da impiegare sulla corsia destra. La pista che porta a Issiaka Kamate si è notevolmente complicata, complice la volontà del giocatore di valutare altre soluzioni, mentre prende sempre più quota l'ipotesi di un profilo proveniente dall'estero. Sullo sfondo resta anche Rui Modesto, rientrato all'Udinese dopo il prestito della scorsa stagione, anche se la sua situazione dipenderà dalle evoluzioni del mercato. Corriere dello Sport.

Per il reparto offensivo continua inoltre a essere monitorato Stefano Moreo. L'attaccante del Pisa, molto stimato da Inzaghi, potrebbe rappresentare l'alternativa ideale a Joel Pohjanpalo, ma l'operazione resta complessa. Il Corriere dello Sport evidenzia come il Pisa continui a fare muro, non ritenendo il giocatore cedibile e non volendo rinforzare una diretta concorrente, pur dovendo eventualmente riflettere davanti a un'offerta importante.

Una posizione leggermente diversa emerge invece da Tuttosport, secondo cui Moreo non sarebbe più considerato incedibile come nelle scorse settimane. Il quotidiano sottolinea che, in presenza di una proposta ritenuta adeguata, il Pisa potrebbe valutare la cessione dell'attaccante, anche nell'ottica di ringiovanire la rosa. L'eventuale arrivo del centravanti in rosanero resterebbe comunque legato al futuro di Jeremy Le Douaron, seguito dal Troyes, con il francese che, in caso di partenza, verrebbe sostituito proprio da un profilo con caratteristiche simili. Tuttosport.

Tra i nomi seguiti dal Palermo per rinforzare l'attacco figura anche Antonio Di Nardo del Pescara. Secondo il Corriere dello Sport, sull'attaccante ci sono anche Sampdoria, Modena e Benevento, mentre la sua mancata cessione continua a rallentare diverse operazioni del club abruzzese. Il Pescara, inoltre, potrebbe essere costretto a rivedere la valutazione economica del cartellino, fattore che potrebbe incidere anche sull'interesse dei rosanero. Corriere dello Sport.

Le operazioni in entrata dipenderanno inevitabilmente anche dalle uscite. Il Corriere dello Sport spiega che Gyasi e Le Douaron sono i principali candidati a lasciare il Palermo, mentre il Giornale di Sicilia allarga il focus ai giocatori ormai considerati fuori dal progetto tecnico. Tra questi figurano Matteo Brunori, seguito da diversi club di Serie B, tra cui il Cesena, oltre a Alexis Blin, Salim Diakité e Niccolò Buttaro, tutti ancora in attesa di una sistemazione. Per Blin e Diakité restano vive anche alcune possibilità dall'estero. Giornale di Sicilia.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, anche le posizioni di Gyasi e Le Douaron saranno decisive per le prossime strategie di mercato. Un'eventuale cessione di uno dei due consentirebbe infatti al club rosanero di intervenire nuovamente nel reparto offensivo, mentre per la corsia esterna continua a essere privilegiata la ricerca di un profilo internazionale.

Con la squadra partita per la tournée australiana, il Palermo entra quindi nella fase decisiva del proprio mercato. La priorità resta quella di completare il reparto offensivo con un esterno di qualità e, qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni, anche con un nuovo attaccante che possa affiancare o alternarsi a Pohjanpalo, seguendo le indicazioni tecniche di Filippo Inzaghi.