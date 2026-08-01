Ufficiale l'arrivo dell'esterno

- Palermo
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Il Palermo ha ufficializzato il settimo colpo della sua sessione di mercato: Dominic Vavassori è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. L'esterno arriva dall'Atalanta a titolo temporaneo.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Dominic Vavassori. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Dominic il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Vavassori

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