Il Palermo continua a lavorare sul mercato per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa in vista dell'inizio della stagione. Tra operazioni in entrata, possibili cessioni e valutazioni sull'organico, la dirigenza rosanero è impegnata a definire gli ultimi tasselli di una squadra costruita per puntare ai vertici della Serie B.

Secondo il Giornale di Sicilia, il prossimo annuncio sarà quello di Dominic Vavassori, esterno offensivo classe 2005 proveniente dall'Atalanta. L'operazione è definita da tempo e manca soltanto l'ufficialità, con il giovane talento destinato ad ampliare le soluzioni offensive a disposizione di Inzaghi.

Sempre il Giornale di Sicilia evidenzia come la priorità del club resti l'acquisto di un esterno offensivo destro. La pista che porta a Issiaka Kamate dell'Inter Under 23 si è raffreddata: il Palermo avrebbe già raggiunto una base d'intesa con il club nerazzurro, ma manca ancora il via libera del giocatore, che al momento non sembrerebbe intenzionato ad accettare la destinazione. Per questo motivo la società continua a monitorare anche profili provenienti dall'estero.

Nella stessa direzione va anche il Corriere dello Sport, che conferma come la pista estera per il ruolo di ala destra stia acquisendo sempre maggiore importanza, mentre l'ipotesi Kamate perde progressivamente consistenza.

Capitolo uscite. Il nome più discusso resta quello di Jérémy Le Douaron. Secondo il Giornale di Sicilia, il francese rappresenta uno dei principali nodi del mercato rosanero: nel 4-2-3-1 di Inzaghi è stato provato sia da esterno destro sia da vice Joel Pohjanpalo, ma il suo futuro resta ancora da definire. Il Troyes continua a seguirlo, anche se la trattativa è attualmente in fase di stallo perché il giocatore preferirebbe giocarsi le proprie chance in Sicilia. Le ultime amichevoli in Australia contro Melbourne City e Juventus saranno decisive per convincere l'allenatore a puntare ancora su di lui.

Il quotidiano siciliano sottolinea inoltre che Le Douaron, insieme a Claudio Gomes, è considerato sacrificabile soltanto davanti all'arrivo di un calciatore di livello superiore. Diversa, invece, la situazione di Emmanuel Gyasi, la cui permanenza appare più incerta vista la concorrenza nel ruolo. Nelle prossime settimane il club valuterà anche eventuali opportunità per Matteo Brunori, Alexis Blin, Salim Diakité e Alessio Buttaro, qualora dovessero arrivare offerte ritenute interessanti.

Sul fronte delle possibili cessioni, Tuttosport rivela inoltre che il Palermo avrebbe rifiutato un'importante offerta dell'AZ Alkmaar per Filippo Ranocchia. Il centrocampista viene ritenuto un elemento imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi, anche se il quotidiano non esclude un possibile nuovo tentativo del club olandese con una proposta economica superiore.

Infine, sempre secondo Tuttosport, il Palermo continua a seguire con interesse Stefano Moreo, attaccante del Pisa, che resta uno dei profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo.