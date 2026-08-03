Jacopo Segre è vicino a lasciare Palermo, per rimanere in Serie B. I nuovi acquisti nel reparto centrale da parte del DS Osti hanno cominciato a mettere in discussione la centralità del classe 97', che sembra aver attratto su di sé l'interesse del Verona. Trattiva in stato avanzato, con i due club che cercano il miglior accordo per finalizzare le operazioni.

NUOVO OBIETTIVO - Le valutazioni più intense e minuziose del Verona, in questo frangente di mercato, si stanno concentrando su un profilo di rilievo in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, gli scaligeri avevano individuato in Luca Mazzitelli il giocatore ideale per i dettami tattici di Baroni. Mazzitelli, reduce da una buona stagione in prestito al Cagliari, non ha aperto del tutto al trasferimento, e la trattativa concretamente non si è mai sbloccata. Per questo motivo, nelle scorse ore, ha preso sempre più quota l'interesse per Jacopo Segre.

NUOVE GERARCHIE? - Da leader a possibile partente. Segre è stato uno dei punti fermi del Palermo: per intensità, grinta e spirito di sacrificio e abnegazione, a cui vanno aggiunti i tanti gol frutto dei suoi inserimenti. Anche con Inzaghi la centralità di Segre non è mai stata in discussione, ma in queste prime manovre di mercato, in cui i rosanero hanno accolto profili di rilievo come Hernani ed Estevez, la titolarità di Segre non è più cosa certa. La trattativa con il Verona sembra ben avviata, e non è da escludere che si possa chiudere in tempi brevi. Resta da capire se i due club troveranno l'intesa sul prezzo del cartellino, ma i colloqui, secondo quanto riportato dai media veneti, sembra proseguire a vele spiegate.

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