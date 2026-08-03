Giri di ex Palermo in Serie C. In particolare a Perugia, in cui la situazione si è capovolta in poche ore. Dopo la conferma di Giovanni Tedesco sulla panchina degli umbri di poche settimane fa, un ribaltone è destinato a cambiare le carte in tavola.

IN ARRIVO UN EX ROSANERO

Dopo il cambio di società, avvenuto negli ultimi giorni, anche la posizione di Giovanni Tedesco è risultata in bilico. Nonostante il tecnico abbia portato avanti il ritiro fino ad oggi, con ogni probabilità saluterà la panchina nei prossimi giorni. L'ex centrocampista rosanero verrà sostituito, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, da Aimo Diana, ex rosanero e compagno di Tedesco. Il tecnico è rimasto senza panchina negli ultimi sei mesi dopo l'esonero dall'Union Brescia - posto poi occupato da Eugenio Corini. E ora l'occasione Perugia, ambiente ambizioso - oltre che per storia e piazza - visto il nuovo assetto societario.

Il cambio, inaspettato, arriva dopo settimane di preparazione da parte di Tedesco, che ha confermato il suo addio in conferenza stampa, ammettendo l'amarezza per la fine anticipata del suo rapporto con la società umbra : "Volevo ringraziare i ragazzi perché non era facile giocare dopo gli ultimi dieci giorni. Per questo mi sento di ringraziare loro e tutto lo staff. I ragazzi hanno fatto il massimo con quello che abbiamo vissuto. Volevo ringraziare la gente, un rapporto che al di là del calcio con attestati di amore che è recipropoco. Non posso dire che grazie al Perugia. Gaucci? Non ha senso e non ha una logica incontrarlo, è inutile che ci prendiamo in giro. La soluzione finale è piuttosto chiara, non lo incontro per farmi dire come 22 anni fa di lasciare il Perugia per il bene del club. Tanta amarezza, perché sono state dette cose che non mi merito, mi devo difendere e proteggere da quello che si è detto".