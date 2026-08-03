Carlo Osti - dopo gli arrivi in difesa e a centrocampo - avrebbe spostato il focus sull'attacco. Infatti, secondo quanto riportato da TMW, il Palermo avrebbe effettuato un sondaggio per Gabrielloni, attaccante del Como.

Il classe 1994, reduce dal prestito secco alla Juve Stabia con cui ha messo a referto 3 reti e 4 assist, potrebbe salutare di nuovo il Como per approdare in Serie B. Su di lui, oltre ai rosanero, ci sarebbe anche l'interesse del Pisa.