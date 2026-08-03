Carlo Osti dopo gli arrivi a centrocampo e in difesa ha spostato il focus nel reparto offensivo. L'obiettivo del direttore sportivo è quello di rinforzare l'attacco della squadra di Filippo Inzaghi, ancora povero di alternative e di esterni destri.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e da Fabrizio Romano, il Palermo sarebbe in trattativa con l'Olimpiakos per l'arrivo di Gabriel Strefezza.

La trattativa già sarebbe in uno stato avanzato e nelle prossime ore ci potrebbero essere altre novità in tal senso.