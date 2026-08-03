L'ex Como sarebbe vicino ai rosanero.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Carlo Osti dopo gli arrivi a centrocampo e in difesa ha spostato il focus nel reparto offensivo. L'obiettivo del direttore sportivo è quello di rinforzare l'attacco della squadra di Filippo Inzaghi, ancora povero di alternative e di esterni destri.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e da Fabrizio Romano, il Palermo sarebbe in trattativa con l'Olimpiakos per l'arrivo di Gabriel Strefezza.
La trattativa già sarebbe in uno stato avanzato e nelle prossime ore ci potrebbero essere altre novità in tal senso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, prende quota un nome per l'attacco e il mercato entra nel vivo: le notizie di oggi
Notizie
Segre ad un passo dall'addio: trattativa avanzata con il Verona
Palermo
Palermo, sondaggio per un attaccante del Como: su di lui anche il Pisa
Palermo
Perugia, giri di ex Palermo: esonerato Tedesco, in arrivo un ex rosanero
Palermo
Il Palermo oggi va in Australia: il programma dei rosanero
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti