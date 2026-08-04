Prima della partenza per la tournée australiana, il Palermo continua a muoversi con decisione sul mercato. La dirigenza rosanero è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più competitiva in vista dell'assalto alla Serie A. Nelle ultime ore è arrivata la svolta per uno dei principali obiettivi offensivi, mentre restano aperti altri fronti sia in entrata che in uscita.

Il grande colpo è Gabriel Strefezza. Come riportano Giornale di Sicilia, Gazzetta dello Sport e Tuttosport, il fantasista brasiliano vestirà la maglia del Palermo a titolo definitivo dopo l'esperienza con l'Olympiakos. Secondo il Giornale di Sicilia, l'operazione si aggira attorno ai 4 milioni di euro, con un contratto quadriennale e un ingaggio importante. La Gazzetta dello Sport parla invece di 2,8 milioni più bonus al club greco e di un accordo fino al 2030 da 1,2 milioni di euro a stagione, mentre Tuttosport riferisce di un investimento complessivo vicino ai 7 milioni di euro e di uno stipendio da 1,5 milioni più bonus.

Secondo il Giornale di Sicilia, per Strefezza si tratta di una sorta di rivincita personale: nel 2015 era stato valutato dal Palermo, che però decise di puntare su Matheus Cassini. Undici anni dopo il brasiliano torna in Sicilia dalla porta principale, dopo essersi affermato con SPAL, Lecce, Como, Olympiakos e Parma. Il quotidiano sottolinea inoltre come il giocatore abbia ottenuto il passaporto italiano grazie ai bisnonni originari di Riesi.

Anche la Gazzetta dello Sport evidenzia come l'arrivo dell'ex Como rappresenti il tassello ideale per il 4-2-3-1 di Inzaghi, grazie alla sua capacità di giocare su entrambe le fasce, da trequartista e all'occorrenza anche da seconda punta. Un innesto che aumenta ulteriormente il tasso tecnico della squadra.

Il mercato offensivo, però, non dovrebbe fermarsi qui. Secondo La Repubblica, il primo nome per il ruolo di vice Pohjanpalo resta Stefano Moreo. Il quotidiano sostiene che il Pisa abbia aperto alla cessione del centravanti e che il Palermo abbia già presentato al giocatore una proposta di contratto biennale con opzione per il terzo anno, mentre il club toscano valuta il cartellino tra 1,5 e 2 milioni di euro.

Diversa la posizione riportata dagli altri quotidiani. Tuttosport spiega che Moreo non è più considerato incedibile dal Pisa e potrebbe partire davanti a un'offerta importante, con il Palermo interessato a riportarlo agli ordini di Inzaghi, che lo ha già allenato a Venezia, Brescia e Pisa. Il Corriere dello Sport, invece, sottolinea che la pista resta complicata: il Pisa continua a fare muro, non considera il giocatore sul mercato e non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente, pur lasciando aperta la possibilità di riflessioni davanti a un'offerta particolarmente elevata.

Per il ruolo di alternativa a Pohjanpalo resta vivo anche il nome di Antonio Di Nardo del Pescara. La Gazzetta dello Sport riferisce che il suo profilo sta perdendo quota nelle preferenze del Palermo, pur rimanendo tra i candidati monitorati dalla dirigenza. La Repubblica lo inserisce invece tra le principali alternative insieme ad Alessandro Gabrielloni, mentre Tuttosport evidenzia come sull'attaccante del Pescara si sia inserita anche la Cremonese, confermando l'interesse di numerosi club di Serie B.

Per quanto riguarda le corsie offensive, con l'arrivo di Strefezza il Palermo potrebbe comunque cercare un altro esterno. La Gazzetta dello Sport spiega che, sfumato Issiaka Kamate, la società potrebbe puntare su un profilo Under per completare il reparto, mentre il Corriere dello Sport ricorda che il club continua a valutare anche il ritorno di Rui Modesto, qualora si creassero le condizioni giuste.

Parallelamente prosegue anche il lavoro sul fronte delle uscite. Il Giornale di Sicilia evidenzia che i casi principali riguardano Matteo Brunori, Blin, Diakité e Buttaro, tutti ancora in attesa di una sistemazione. Restano inoltre da monitorare le posizioni di Gyasi e Le Douaron, le cui eventuali cessioni potrebbero influenzare le prossime operazioni in entrata. Secondo la Gazzetta dello Sport, proprio Le Douaron continua ad essere seguito dal Troyes e una sua partenza aprirebbe definitivamente la strada all'arrivo di un nuovo centravanti.

Con il colpo Strefezza ormai definito, il Palermo ha lanciato un segnale importante al campionato. Adesso l'attenzione della dirigenza si concentra sugli ultimi tasselli per completare l'organico, con il vice Pohjanpalo che resta una delle priorità assolute in vista dell'inizio della nuova stagione.