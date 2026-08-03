Gabriel Strefezza è sempre più vicino ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi. Il tecnico ex Milan è pronto ad accogliere il classe 1997, calciatore che vanta enorme esperienza tra Serie A e Serie B e che offrirà qualità, classe e velocità alla compagine siciliana.

Tantissime fonti hanno confermato l'arrivo, da Gianluca Di Marzio a Matteo Moretto e negli ultimi minuti è arrivato anche L'HERE WE GO di Fabrizio Romano che conferma che Strefezza giocherà al Palermo. Sono arrivati anche i primi dettagli: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'ex Como guadagnerà 1,5 milioni più bonus l'anno fino al 2030.

Anche la cifra che il Palermo sborserà all'Olimpiakos per l'arrivo a titolo definitivo di Gabriel Strefezza si preannuncia importante.