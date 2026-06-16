Il Palermo continua a lavorare sottotraccia per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni della prossima stagione. Con Filippo Inzaghi al centro del nuovo progetto tecnico, la dirigenza rosanero guidata da Carlo Osti sta valutando diversi profili per rinforzare ogni reparto, tra giocatori d’esperienza e giovani di prospettiva. Le idee sono tante, le trattative ancora in fase preliminare, ma gli obiettivi iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza.

Per il reparto offensivo uno dei nomi che sta guadagnando attenzione è quello di Zito Luvumbo, esterno angolano di proprietà del Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2002 rappresenta una soluzione particolarmente gradita per caratteristiche tecniche e tattiche, soprattutto in funzione del sistema di gioco che Inzaghi vorrebbe adottare. Al momento non risultano passi concreti, ma il Palermo segue con interesse l’evolversi della situazione del giocatore, reduce dall’esperienza in prestito al Maiorca.

Anche il Giornale di Sicilia conferma l'interesse rosanero per Luvumbo, sottolineando come il Palermo stia valutando una possibile operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'attaccante viene considerato un profilo ideale per garantire velocità, imprevedibilità e capacità nell’uno contro uno sugli esterni offensivi, caratteristiche ritenute fondamentali nel nuovo assetto tattico della squadra.

A centrocampo resta molto caldo il nome di Alessandro Romano, talento classe 2006 di proprietà della Roma. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il giovane centrocampista si è messo in mostra nella seconda parte della stagione con lo Spezia, attirando l'interesse di numerosi club sia di Serie A che di Serie B. Oltre al Palermo, sulle sue tracce ci sarebbero infatti Torino, Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Avellino e Sampdoria.

Sul conto di Romano convergono anche le indiscrezioni riportate da La Repubblica, che lo definisce uno dei giovani più interessanti monitorati dalla dirigenza rosanero. Tuttavia, l'operazione si presenta complessa a causa della valutazione fissata dalla Roma, che secondo diverse fonti oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Tra i profili più esperti seguiti per la mediana continua invece a figurare Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino, in uscita dal Parma, rappresenta una delle opportunità più interessanti del mercato degli svincolati. Sia Tuttosport che La Repubblica confermano l'interesse del Palermo per il trentenne, reduce da una stagione da 35 presenze con gli emiliani e forte di una consolidata esperienza in Serie B, categoria nella quale ha collezionato quasi cento apparizioni.

Sempre per il centrocampo restano sotto osservazione Marius Marin, in scadenza con il Pisa, e Simone Trimboli del Mantova. Il rumeno rappresenta un'opportunità importante per esperienza e duttilità, anche se su di lui si registra la concorrenza di diversi club esteri, mentre Trimboli continua a essere considerato un'opzione valida per ampliare le scelte a disposizione di Inzaghi. Le indiscrezioni arrivano dal Corriere dello Sport e da La Repubblica.

Sul fronte delle uscite, il Palermo lavora per trovare una sistemazione che garantisca maggiore continuità a Aljosa Vasic e Giacomo Corona. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista italo-serbo piace in particolare all'Avellino, mentre l'attaccante palermitano è seguito da diverse società di Serie B.

Infine, per quanto riguarda la difesa, La Repubblica segnala l'interesse per Giovanni Bonfanti dell'Atalanta, Tommaso Cassandro del Catanzaro e Stefano Di Mario della Virtus Entella, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo e particolarmente apprezzato per le sue prospettive di crescita.

Il mercato è ancora lungo, ma una linea guida sembra già emergere: il Palermo vuole costruire una rosa più profonda, più dinamica e maggiormente funzionale alle idee di Inzaghi, alternando profili esperti come Estevez a giovani di prospettiva come Romano e Di Mario, senza perdere di vista l'obiettivo di aggiungere qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri con giocatori del calibro di Luvumbo.