Il Palermo continua a muoversi su più fronti per costruire la squadra da affidare a Filippo Inzaghi. Tra profili esperti e giovani di prospettiva, il ds Carlo Osti sta portando avanti diverse valutazioni per rinforzare ogni reparto.

Sul fronte offensivo torna d'attualità il nome di Dany Mota Carvalho. Tuttosport riporta che il club rosanero sta nuovamente valutando l'attaccante portoghese del Monza, già seguito durante il mercato di gennaio. Dopo sei stagioni in Brianza, il classe 1998 potrebbe cambiare maglia e il Palermo resta una delle possibili destinazioni.

A centrocampo continua invece a crescere l'interesse per Alessandro Romano, talento classe 2006 di proprietà della Roma. Sia Corriere dello Sport che Tuttosport confermano l'attenzione dei rosanero per il giovane mediano reduce dall'esperienza allo Spezia, mentre Giornale di Sicilia aggiunge che la valutazione dei giallorossi oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Sul giocatore, però, c'è una concorrenza importante anche dalla Serie A.

Sempre per la mediana, Giornale di Sicilia evidenzia come stia prendendo quota anche la candidatura di Nahuel Estevez, in scadenza con il Parma. L'argentino rappresenta un'opportunità di mercato particolarmente interessante grazie all'esperienza accumulata tra Serie A e Serie B. Restano inoltre monitorati Marius Marin e Trimboli, nomi che da settimane figurano sul taccuino della dirigenza rosanero.

Parallelamente il club guarda con attenzione anche al mercato dei giovani. Corriere dello Sport sottolinea come una delle linee guida fissate da Osti e Inzaghi sia quella di inserire under di qualità in grado di aumentare il livello tecnico della rosa. Tra questi spicca Matteo Cocchi, terzino sinistro dell'Inter Under 23 e nazionale Under 19, che potrebbe rappresentare un'alternativa ad Augello sulla corsia mancina.

In attacco resta sempre viva la pista che porta a Stefano Moreo. Giornale di Sicilia ribadisce che l'attaccante del Pisa continua a essere uno dei profili più graditi a Inzaghi, che lo ha già allenato in diverse esperienze e ne apprezza duttilità e spirito di sacrificio. Il suo nome rimane tra quelli più caldi per completare il reparto offensivo del nuovo Palermo.