Il Watford ha annunciato, nelle scorse ore, l'arrivo di Alessio Dionisi in panchina. L'ex Palermo, dopo le esperienze negative con la formazione siciliana e l'Empoli, riparte dalla seconda serie inglese.

IL COMUNICATO

"Il Watford FC conferma la nomina di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, 46 anni, ha firmato un contratto biennale a Vicarage Road e arriva con esperienza in Serie A e una promozione ottenuta nella massima serie nel suo curriculum, oltre a vantare vittorie contro alcune delle più grandi squadre d’Europa. Lo staff tecnico di Dionisi includerà Luca Vigiani, che ha lavorato al Watford sotto la guida di Walter Mazzarri tra il 2016 e il 2017. Vigiani ricoprirà il ruolo di analista, mentre Fabio Spighi entrerà a far parte dello staff come Responsabile della Preparazione Atletica".

È intervenuto in merito il direttore sportivo Gian Luca Nani, di seguito le parole riportate nel comunicato ufficiale della società inglese:

«Alessio è nel nostro radar da molto tempo e siamo davvero lieti di aver raggiunto un accordo con lui. Abbiamo chiarito fin dall’inizio che stavamo cercando un allenatore esperto, che avesse vinto campionati e ottenuto promozioni, e Alessio corrisponde perfettamente a questo profilo. È un ottimo allenatore e crediamo che abbia le qualità necessarie per valorizzare al meglio i giocatori che abbiamo in rosa e quelli che intendiamo aggiungere. So che Alessio è molto entusiasta di questa opportunità e non vediamo l’ora di osservare l’impatto positivo che avrà qui.»