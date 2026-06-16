Il nome di Stefano Di Mario torna con forza nel mercato e, secondo Il Secolo XIX, il Palermo è nuovamente tra i club interessati all’esterno sinistro classe 2004 della Virtus Entella. L’idea dei rosanero è quella di individuare un profilo giovane e di prospettiva per rinforzare la corsia mancina, ruolo su cui il club sta facendo valutazioni in vista della prossima stagione, anche alla luce delle esigenze tecniche della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

L’interesse del Palermo non nasce oggi: già nella scorsa sessione invernale il club siciliano aveva seguito con attenzione Di Mario, salvo poi orientarsi su altre soluzioni per la fascia sinistra. Ora però il suo nome è tornato attuale nei taccuini del direttore sportivo Carlo Osti, che continua a monitorare profili funzionali al progetto rosanero.

La posizione della Virtus Entella resta però solida. Il club ligure non ha alcuna fretta di privarsi del giocatore, che rappresenta uno dei prospetti più interessanti della rosa. Il contratto lungo, valido fino al 2029, mette l’Entella in una condizione di forza nella gestione del suo cartellino, permettendo alla società di valutare con calma eventuali offerte.

In questo scenario, il prezzo del cartellino di Di Mario risulta in crescita dopo una stagione positiva e viene considerato ormai superiore al milione di euro. Proprio questo aspetto rende la trattativa tutt’altro che semplice per il Palermo, che dovrà eventualmente confrontarsi con una valutazione importante e con la concorrenza di altri club come Cremonese, Pisa ed Hellas Verona, anch’essi interessati al giocatore.

Il quadro complessivo, quindi, racconta di un’operazione ancora in una fase embrionale: il Palermo osserva e valuta, mentre la Virtus Entella non ha alcuna necessità di accelerare i tempi. Tutto dipenderà dalle prossime mosse dei club interessati e dalla volontà dei liguri di aprire eventualmente a una cessione.