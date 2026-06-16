La società rosanero ha comunicato che Carlo Osti sarà il direttore sportivo anche per la prossima stagione.
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Il Palermo, negli ultimi minuti, ha comunicato tramite una nota ufficiale il rinnovo del contratto di Carlo Osti. Arrivato a gennaio 2025, il direttore sportivo proseguirà la sua esperienza in Sicilia.
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica la prosecuzione del rapporto professionale con Carlo Osti, che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del Club rosanero. A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
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