Si sblocca il mercato dei Direttori Sportivi di Serie B. La Sampdoria è pronta a ufficializzare il nuovo DS, Americo Branco, e nel frattempo ha firmato la risoluzione con l'attuale DS, Andrea Mancini, adesso pronto a trasferirsi in un altro club di Serie B.

La risoluzione

La Sampdoria ha interrotto il rapporto lavorativo con Mancini, e con Giovanni Invernizzi, coordinatore dell'area tecnica, il 29 maggio. Mancini era corteggiato da tante squadre di Serie B, ma alla fine sembra aver deciso di trasferirsi a Cesena. Il lavoro di Mancini ha permesso alla Samp di rialzare la testa dopo un girone d'andata molto complicato. Con i colpi giusti, il DS è riuscito a portare a Genova giocatori di spessore, che hanno contribuito attivamente alla salvezza del club blucerchiato. Nonostante l'ottimo lavoro svolto, le parti hanno deciso di non proseguire insieme. Una scelta in continuità con l'idea di cambiare guida tecnica, a cominciare dall'allenatore. Attilio Lombardo è stato sollevato dall'incarico, e i casting per il nuovo tecnico sono ancora aperti.

In attesa del comunicato del club blucerchiato, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Mancini ha firmato la risoluzione del contratto, e adesso è pronto ad approdare a Cesena, dove lo aspetta un progetto alla ricerca di conferme dopo un crollo vertiginoso nel girone di ritorno del campionato di Serie B.

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